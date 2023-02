Gestion de l’eau, comment le Maroc va profiter de l’expertise israélienne

En ce mois de février, une dizaine d’étudiants et d’enseignants chercheurs de l’Université Euromed de Fès (UEMF) se rendent en Israël, avant que leurs homologues israéliens ne fassent le chemin inverse au cours de l’année. Cet échange intervient à la suite de la signature, le 16 janvier dernier, de trois partenariats liant l’établissement marocain et l’Université de Tel-Aviv, l’Université hébraïque de Jérusalem et l’Université Shenkar, de Ramat Gan.

Le conseil d’administration de cette dernière comptera par ailleurs dans ses rangs, Mostapha Bousmina, le président de l’UEMF. Une coopération scientifique, mais également organique, donc, qui portera sur la gestion de l’eau, mais aussi sur des sujets tels que l’intelligence artificielle, la robotique, la biotechnologie et l’agriculture de précision.