Au procès du féticheur de Kpo-Kahankro en Côte d’Ivoire, des condamnations et interrogations

Deux heures de procès, deux condamnations et toujours beaucoup de questions sans réponses. Le tribunal de Bouaké jugeait, ce jeudi 9 février, Jérôme Yao Kouakou, 40 ans, qui s’est présenté à la barre comme « tradipraticien » et « guérisseur », et Jean-François Kouamé Kouadio, un homme de 70 ans à la silhouette frêle, planteur de son état.

Les deux hommes étaient poursuivis pour « charlatanisme et troubles à l’ordre public » dans le village de Kpo-Kahankro, dans le centre de la Côté d’Ivoire. Cette localité, située à quelques kilomètres de la ville de Bouaké, a été récemment le théâtre d’une inimaginable tragédie. En l’espace d’un mois, entre fin décembre et fin janvier, au moins seize habitants, dont treize enfants, sont morts, selon les chiffres officiels. Le bilan serait plus lourd d’après certains villageois, qui font état de vingt-et-un décès.