Goïta, Doumbouya et Traoré se serrent les coudes face à la Cedeao

Assimi Goïta, Mamadi Doumbouya et Ibrahim Traoré resserrent les rangs. Ce 9 février, les trois officiers putschistes, présidents de la transition au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, ont réuni leurs ministres des Affaires étrangères à Ouagadougou. Objectif : harmoniser leur position face à la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) et à l’Union africaine (UA), dont leurs pays sont suspendus depuis les coups d’État qui ont porté les militaires au pouvoir.