Patrice Talon, le Masterchef de Cotonou, par François Soudan

Tant attendus par les investisseurs et les bailleurs de fonds, les communiqués de fin de mission du Fonds monétaire international se suivent et se ressemblent, en République du Bénin. Ils sont, depuis plus de cinq ans, invariablement positifs. Le dernier en date, en novembre 2022, saluait ainsi les « très bons auspices » sous lesquels avait débuté un nouveau programme économique et financier, dont « tous les critères de performance quantitatifs [avaient] été largement atteints », et ajoutait que « des progrès notables » avaient été réalisés dans la mise en œuvre des réformes structurelles.