Au Bénin, suspense dans la course au perchoir

Qui pour diriger la nouvelle Assemblée nationale béninoise? À trois ans de la fin du mandat du président Patrice Talon, le perchoir est particulièrement stratégique. Avec respectivement 53 et 28 sièges sur les 109 que comptent l’Assemblée, l’Union progressiste le renouveau (UPR) et le Bloc républicain (BR), le poste doit revenir ce dimanche 12 février à l’un des deux partis de la mouvance présidentielle. Mais en interne, la lutte s’annonce âpre. Et pourrait, jusqu’à la dernière minute, déjouer les pronostics.

Coup de théâtre