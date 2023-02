Wagner contre Castel : en Centrafrique, les Russes déclenchent la guerre de la bière

Les forces russes et rwandaises prennent des mesures de sécurité dans un bureau de vote lors des élections présidentielles à Bangui, en République centrafricaine, le 27 décembre 2020. © Nacer Talel/Anadolu Agency via AFP

Le tract a fait tout récemment son apparition à Bangui, avant d’être repris sur les réseaux sociaux et relayé dans les groupes de discussion concernant la Centrafrique via WhatsApp ou Facebook. Sur une simple feuille, un court slogan est écrit en lettres capitales : “À chaque achat de Castel, tu finances la guerre et tu te tues.” Puis, plus bas, pour marteler le message, un autre est encore plus limpide : “Castel = terrorisme.”