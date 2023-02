Brahim Ghali prépare-t-il le fils de Mohamed Abdelaziz à sa succession à la tête du Polisario ?

Deux promotions en moins d’un mois ! À seulement 33 ans, Lahbib Mohamed Abdelaziz gravit les échelons du Front Polisario à vitesse grand V. Le 22 janvier dernier, à l’issue du 16e congrès de l’organisation indépendantiste, il est élu pour la première fois parmi les 27 membres du secrétariat national, recueillant le plus grand nombre de voix. Deux semaines plus tard, le 6 février, il intègre le comité de défense et de la sécurité du bureau permanent. Deux nominations aux airs de « préparation accélérée », commente un ancien représentant du Polisario.