Rwanda-France : une nouvelle convention fiscale pour accélérer la coopération économique entre Kigali et Paris ?

Depuis la visite à Kigali d’Emmanuel Macron en mai 2021 – la première d’un président français depuis celle de Nicolas Sarkozy en février 2010 – et celle, quelques mois plus tard, de Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, la présence économique française continue de se renforcer au Rwanda. Paris et Kigali travaillent actuellement à faire en sorte que cette dynamique ne faiblisse pas.

Double imposition