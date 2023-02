Au Mining Indaba, Washington fond sur les minerais stratégiques africains

Jose W. Fernandez, sous-secrétaire d’État à la Croissance économique, à l’Énergie et à l’Environnement, lors de son discours à la conférence « Investing in African Mining Indaba, au Cap, le 6 février 2023. © Shelley Christians Jordaan/REUTERS.

Neuf mois après sa participation remarquée à la conférence « Investing in African Mining Indaba » en 2022, le sous-secrétaire d’État américain à la Croissance économique, à l’Énergie et à l’Environnement, Jose W. Fernandez, est de nouveau sur le pont pour l’édition 2023. Et il a pris date pour l’année prochaine, à l’issue de son allocution devant l’assemblée des miniers réunis au Cap du 6 au 9 février pour la grande messe annuelle du secteur.