Après Patrice Talon, qui ? Au Bénin, les paris sont ouverts

« Si vous êtes ici pour savoir s’il va se représenter, la réponse est non ! » lâche en souriant un membre de l’entourage du chef de l’État béninois avant même que l’on n’ait engagé la conversation. Depuis la réélection de l’homme d’affaires à la tête du pays, en avril 2021, ses conseillers ont d’ailleurs pris l’habitude d’anticiper « la question que tout le monde se pose » : qui succédera à Patrice Talon au terme de son second et – théoriquement – dernier mandat ?