Bictogo et Bakayoko appellent Alassane Ouattara au secours

L’homme d’affaires et président de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo, en 2021. © Camille Millerand pour JA

Attention, risque de noyade en perspective. Les deux opérateurs privés ivoiriens spécialisés dans le transport lagunaire à Abidjan sont en grande difficulté financière. Selon nos informations, la Société de transport lagunaire (STL), fondée par Adama Bictogo, président de l’Assemblée nationale et membre influent du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti présidentiel, et Citrans, propriété de Zoumana Bakayoko, frère du défunt Premier ministre Hamed Bakayoko, ont d’ailleurs sollicité le gouvernement pour un plan de sauvetage.