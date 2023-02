Algérie : Tebboune, bilan de trois ans de présidence

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion gouvernement-walis, à Alger, le 19 janvier 2023. © ALGERIAN PRESIDENCY/Anadolu Agency via AFP

Arpenter la grande rue Didouche-Mourad (ex-rue Michelet), faire une halte place Maurice-Audin et s’arrêter à la Grande Poste… En ce mois de février 2023, on a du mal à réaliser qu’il n’y a pas si longtemps ces endroits emblématiques d’Alger voyaient défiler, chaque vendredi, des millions de personnes venues s’opposer à un cinquième mandat du président Bouteflika et réclamer la fin du « système ».