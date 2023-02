Alassane Ouattara face à la tentation russe d’Ibrahim Traoré 

Fluides lorsque Paul-Henri Sandaogo Damiba était au pouvoir, lequel s’entretenait directement avec des proches collaborateurs d’Alassane Ouattara, les relations entre Abidjan et Ouagadougou se sont rafraîchies avec Ibrahim Traoré. Malgré tout, des canaux de discussion restent ouverts entre les deux voisins, en particulier entre leurs états-majors respectifs.

En dépit des tensions croissantes entre Paris et Ouagadougou, le président ivoirien reste convaincu que les autorités burkinabè ne rompront pas leurs relations avec la France et maintiendront leur coopération avec la Côte d’Ivoire, et ce, malgré leur tentation de se rapprocher de Moscou.

Pression