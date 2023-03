Depuis juin 2022, Marc-André Loko est à la tête de l’Asin, agence directement rattachée au ministre de l’Économie et des Finances. © Montage JA : Yanick Folly pour JA.

DIX CHOSES À SAVOIR SUR… – Après des études supérieures et un début de carrière en France, Marc-André AkinOlu Loko est rentré au début de 2017 à Cotonou, où il occupe aujourd’hui une place centrale dans la transformation digitale des services du gouvernement et des infrastructures publiques. Président du conseil d’administration de la Société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) – le nouvel opérateur public du Bénin, aujourd’hui géré par Sonatel –, il est aussi le patron de l’Agence des systèmes d’information et du numérique (Asin), créée en 2022.

1. Adjovi