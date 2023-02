Assassinat de Martinez Zogo : cinq questions pour comprendre une affaire d’État

LE DÉCRYPTAGE DE JA – C’est une histoire sordide qui, en à peine plus de deux semaines, a déjà viré à l’affaire d’État. Depuis que le corps du journaliste Martinez Zogo a été découvert, le 22 janvier, dans la banlieue de la capitale camerounaise, arrestations et révélations se succèdent, menaçant d’éclabousser les plus hautes sphères du pouvoir. Qui en voulait à l’animateur vedette de la radio privée Amplitude FM, qui avait fait de la dénonciation de l’affairisme et de la corruption sa marque de fabrique ? Pourquoi a-t-il été torturé et qui a ordonné son exécution ? Son assassinat pourrait-il en arriver à ébranler le régime ?