Précisions sur le « différend » entre le ministre Vagondo et le patron de la police en Côte d’Ivoire

Diomandé Vagondo, le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, à Abidjan le 3 mars 2020. © Issam Zejly pour JA

Les relations entre les généraux Diomandé Vagondo, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et Youssouf Kouyaté, directeur général de la police nationale, font couler beaucoup d’encre. Le 2 février, Jeune Afrique faisait état d’un différend entre les deux hommes, lié au refus supposé du premier de céder ses anciens bureaux au second.

Mais si Youssouf Kouyaté a bien formulé une demande écrite pour pouvoir installer une partie de ses équipes dans ces locaux, il n’aurait pas encore reçu de réponse du ministre. Le quartier général de la police, situé en face de la présidence, sera en effet prochainement rénové et il cherche à délocaliser temporairement son cabinet.

Prérogatives

De son côté, le général Vagondo prévoit d’installer dans ses ex-bureaux plusieurs directions centrales de son ministère afin de créer une proximité avec son cabinet, désormais logé dans un nouvel immeuble, mitoyen de l’ancien siège, dont l’une des ailes continue d’abriter le site stratégique du Centre de coordination des décisions opérationnelles.

Depuis sa nomination, en avril 2021, le ministre a récupéré des prérogatives que son prédécesseur, Sidiki Diakité, avait accordées au patron de la police. Mais les deux hommes continuent de collaborer et nient donc l’existence de toute tension entre eux.