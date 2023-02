Sergueï Lavrov en visite au Mali

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov et son homologue malien Abdoulaye Diop, au ministère russe des Affaires étrangères, le 20 mai 2022. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov (right) and Malian Foreign Minister Abdoulaye Diop (left) before a meeting at the Russian Foreign Ministry’s Reception House.20.05.2022 Russia, Moscow © Dmitry Dukhanin/Kommersant/Sipa