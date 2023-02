Affaire Martinez Zogo : l’homme d’affaires Jean-Pierre Amougou Belinga interpellé

C’est désormais chose faite : alors que la rumeur de son arrestation avait tenu en haleine Yaoundé le 3 février, Jean-Pierre Amougou Belinga a finalement été interpellé aux premières heures de la matinée, trois jours plus tard. L’homme d’affaires a été arrêté à son domicile sur les coups de six heures du matin, ce 6 février, ainsi que l’a confirmé l’un de ses avocats, Me Michel Atangana Ayissi, à Jeune Afrique.