Aliko Dangote, Issad Rebrab, Patrice Motsepe… Le cru 2022 du classement des milliardaires africains

Depuis des années, la révélation des personnalités africaines les plus fortunées n’offre guère de suspense quant à la tête de liste. À l’échelle mondiale, les bookmakers peinent régulièrement à prédire le nouvel élu, au gré des succès entrepreneuriaux, des valorisations de capitaux ou des cessions d’actifs.

La domination planétaire de l’Américain Bill Gates semble bien loin. D’autant plus que le fondateur de Microsoft annonçait, le 20 décembre dernier, que son proche statut de grand-père lui donnait envie de céder 100 milliards de dollars supplémentaires, via sa Fondation Bill-et-Melinda-Gates.

Quant au fantasque Sud-africano-canado-américain Elon Musk, devenu l’homme le plus riche du monde en août 2022, il vient de céder le haut du podium au Français Bernard Arnault, directeur général du groupe de produits de luxe LVMH.

Dangote toujours en tête

En Afrique, Aliko Dangote se succède à lui-même, pour la douzième année, si l’on en croit les toute récentes données du magazine spécialisé Forbes et du groupe financier Bloomberg. La fortune du Nigérian est estimée à 13,5 milliards de dollars.

En cette époque tout à la fois caractérisée, structurellement, par le creusement des inégalités et, conjoncturellement, par les crises sanitaires et guerrières, ce capital est en baisse, sur un an, de 400 millions, comme la richesse collective des milliardaires africains a baissé de 3,1 milliards.

Ce club fermé est quand même passé de 18 à 19 membres. Quant à la fortune de Dangote, 85e homme le plus riche du monde, elle se serait à nouveau bonifiée de 5,5 milliards, depuis les résultats de fin décembre publiés le 30 janvier…

Si Elon Musk n’est manifestement plus comptabilisé parmi les Africains, ce sont deux personnalités originaires de son pays natal qui bouclent le podium du continent. Au deuxième rang, se situe Johann Rupert, président de l’entreprise suisse de produits de luxe Richemont, fortune en baisse de 300 millions mais néanmoins estimée à 10,7 milliards, soit la 157e fortune au niveau mondial.

Top 10

La médaille de bronze revient à Nicky Oppenheimer, l’ancien président de la compagnie d’extraction de diamants De Beers et de sa filiale Diamond Trading Company, actuellement à la tête d’une fortune estimée à 8,4 milliards de dollars.

La suite du top 10 est constituée du Nigérian Abdulsamad Rabiu (7,6 milliards), de l’Égyptien Nassef Sawiris (7,3 milliards), du Nigérian Mike Adenuga (6,3 milliards), de l’Algérien Issad Rebrab (4,6 milliards), de Naguib Sawiris (3,3 milliards), du Sud-Africain Patrice Motsepe (3,2 milliards) et de l’Égyptien Mohamed Mansour (2,9 milliards).

Des fortunes qui feraient pâlir d’envie certains États. À titre de comparaison, le produit intérieur brut (PIB) des Comores tourne autour de un milliard de dollars annuels, et celui de la Guinée-Bissau est estimé aux alentours de un milliard et demi…