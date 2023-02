À Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental, diamants, gros coups et nostalgie

BIENVENUE AU KASAÏ (3/3). Avec un tout petit peu d’imagination, on peut encore deviner l’euphorie qui s’emparait du Cercle Miba quand arrivait le dimanche. À la mi-journée, après la messe, le vaste espace verdoyant voyait arriver les familles apprêtées. Les adultes s’installaient au restaurant dont la table faisait partie des plus réputées de la ville, les enfants jouaient au basket ou plongeaient dans la piscine à l’eau rafraîchissante. Ici, on savourait le week-end après une semaine passée dans les mines.