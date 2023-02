Comment le Maroc organise le lobbying anti-RASD à l’UA

Le 28 janvier, à Marrakech, trois ex-ministres des Affaires étrangères africains, le Lesothien Lesego Makgothi, le Malgache Patrick Rajoelina et le Gambien Lamine Kaba Badjo, se sont joints aux 16 premiers signataires de l’Appel de Tanger. But avoué de ce qui est officiellement qualifié de « groupe de contact » : lancer un « appel solennel à l’expulsion de la pseudo-RASD de l’Union africaine [UA] ». Pour les signataires, la présence de la république séparatiste sahraouie auto-proclamée au sein de l’organisation panafricaine est une « aberration juridique » et une « erreur historique ».