Le leader ivoirien de l’hévéa SAPH veut transformer l’essai

500 CHAMPIONS AFRICAINS – Transformer l’essai. C’est l’objectif de la Société africaine de plantations d’hévéas (SAPH), le leader ivoirien du caoutchouc naturel. Produisant plus de 200 000 tonnes par an dans ses cinq usines, la filiale du groupe Sifca, via la Société internationale de plantations d’hévéas (SIPH), veut augmenter ses capacités de production de 60 000 tonnes d’ici à la fin de l’année, avec la mise en service d’une sixième usine à Soubré, à 350 kilomètres à l’ouest d’Abidjan.

Lancé en février 2021 et chiffré à 25 millions d’euros, le projet doit valider une stratégie, menée avec son autre actionnaire, le groupe français Michelin, qui table sur l’essor de la transformation en dépit de la volatilité des cours mondiaux et de la versatilité des politiques fiscales.