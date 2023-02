Une vingtaine d’accords signés entre le Maroc et l’Espagne

Les chefs de gouvernement marocain et espagnol Aziz Akhannouch (à dr.) et Pedro Sanchez, lors de la clôture de la 12e Réunion de haut niveau, à Rabat, le 2 février 2023. © AP/SIPA

C’est par une poignée de mains suivie d’une franche accolade que les chefs de gouvernement marocain et espagnol, Aziz Akhannouch et Pedro Sánchez, ont clos la 12e édition de la Réunion de haut niveau (RHN) entre le Maroc et l’Espagne, qui s’est tenue les 1er et 2 février à Rabat.