Nouveau différend, en Côte d’Ivoire, entre le ministre Vagondo et le patron de la police 

Diomandé Vagondo, le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, à Abidjan le 3 mars 2020. © Issam Zejly pour JA

Au fil des ans, les relations ne s’améliorent pas entre les généraux Diomandé Vagondo, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, et Youssouf Kouyaté, le directeur général de la police nationale. Dernier différend en date : le refus catégorique du premier de céder ses anciens bureaux au second. Youssouf Kouyaté a formulé une demande par écrit pour s’y installer, évoquant la rénovation prochaine du quartier général de la police, situé en face de la présidence, sur le boulevard de la République, à Abidjan.

Tensions