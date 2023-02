En Côte d’Ivoire, les influenceurs peuvent-ils tout dire ?

Les influenceurs et leurs publications passent sous la tutelle de l’Autorité nationale de presse et de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, au même titre que les journalistes. © ISSOUF SANOGO/AFP

Le chanteur Bebi Philip et ses 2,2 millions d’abonnés sur Instagram, l’écrivain Gauz et ses 39 000 fans sur Twitter ou encore Edith Brou qui revendique n’être « ni blogueuse ni influenceuse » mais « juste elle-même » et qui est suivie par près de 300 000 personnes sur Twitter… tous désormais vont peser leurs mots sur les réseaux sociaux.

Afin de réguler la toile, le gouvernement ivoirien a en effet promulgué une loi qui les rend aussi responsables que les journalistes exerçant dans le pays. Concrètement, les personnalités qui comptent plus de 25 000 abonnés – le seuil qui permet de monétiser du contenu – tomberont sous le coup de la législation des entreprises de presse. Une première en Afrique francophone, qui continue à faire réagir. Sur la toile, certains s’inquiètent d’une volonté de contrôle des réseaux sociaux voire de « censure ».