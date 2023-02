Ganiou Soglo, ancien ministre et fils de l’ex-président Nicéphore Soglo, à son domicile, à Cotonou, en juin 2016. © Youri Lenquette pour JA

C’était le vendredi 5 février 2021 en fin de journée. Il faisait déjà nuit. Je roulais avec Pascal, mon chauffeur, sur une route en pleine brousse, entre Cotonou et Lanzron, mon village. C’est un chemin que je pratiquais toutes les semaines car depuis six ans, je partageais ma vie entre cette localité et la capitale économique, à 40 kilomètres de là.

Je n’étais pas du tout inquiet. À deux mois de la présidentielle, nous étions certes dans une période politique particulière mais avec trente ans de campagnes électorales derrière moi, je ne me sentais pas du tout en insécurité. Avant l’avènement de Patrice Talon, le président actuel, en 2016, aucun Béninois ne se serait douté que chose pareille arriverait. Moi le premier.

