Coupe d’Asie de football : un nouveau succès diplomatique pour l’Arabie saoudite

Le congrès de la Confédération asiatique de football (AFC) réuni à Manama le 1er février a désigné l’Arabie saoudite, seule candidate, pour organiser l’édition 2027 de la Coupe d’Asie. Trois fois titrée (1984, 1988 et 1996), la monarchie est aussi régulièrement citée dans le cadre d’une potentielle candidature commune à l’organisation du Mondial avec l’Égypte et la Grèce. « Nous n’avons pas de candidature pour la Coupe du monde », a pourtant assuré le ministre saoudien des Sports, le prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal. Mais « tout est possible », a-t-il ajouté.

« Tout ce qui se présentera à nous et que nous considèrerons comme réalisable dans le cadre de notre vision et de notre stratégie, nous le ferons », a souligné le ministre. « Pour l’instant, nous nous concentrons sur l’année 2027, car nous devons encore construire les infrastructures pour répondre aux exigences de la Coupe d’Asie », a-t-il précisé. Organisée tous les quatre ans, la Coupe d’Asie aura lieu cette année au Qatar, vainqueur de la dernière édition de 2019, qui s’était déjà déroulée aux Émirats arabes unis.

À l’instar de ses voisins qatari et émirati, l’Arabie saoudite multiplie l’organisation de compétitions sportives : un Grand Prix de Formule 1, un ePrix (Formule électrique), le rallye Dakar, le Saudi Tour cycliste… Début octobre, le royaume a aussi été désigné pour accueillir les Jeux asiatiques d’hiver 2029, une décision critiquée par des défenseurs de l’environnement en raison notamment des conditions climatiques désertiques.

Le froid russe

Par ailleurs, le ministre saoudien des Sports, le prince Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, a dit n’avoir aucun « problème » avec l’adhésion envisagée de la Russie à la Confédération asiatique de football (AFC), Moscou étant en froid avec les Européens depuis l’invasion de l’Ukraine. La Fédération russe de football a récemment multiplié les signaux quant à un possible départ de l’UEFA pour rejoindre l’AFC, après avoir envisagé de quitter l’instance européenne sans mettre ses menaces à exécution.

Fin décembre, la fédération russe (RFS) avait appelé à former un groupe de travail avec l’UEFA pour « pour régler au plus vite la question d’un retour des clubs russes et des équipes nationales dans les tournois internationaux officiels ». Le patron du football russe, Alexandre Dioukov, n’a pas exclu la possibilité de rejoindre l’AFC, si les négociations avec l’UEFA échouaient. « Nous pouvons nous rediriger vers l’Asie, mais il faut une décision de la Fifa pour participer à la Coupe du monde 2026, on trouvera un accord plus vite via ce groupe de travail », avait-il expliqué.

(avec AFP)