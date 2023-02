C’est le procès du siècle qui s’est ouvert le 23 janvier à Londres pour le Nigeria, tant son issue pèsera sur l’avenir du pays. Un avenir suspendu à la décision que devra rendre le juge Robin Knowles qui décidera, ou pas, d’annuler une sentence arbitrale qui condamne Abuja à verser quelque 11 milliards de dollars à Process & Industrial Developments Limited (P&ID) qui l’a assigné en justice.

Le Nigeria conteste cette peine au motif que P&ID a obtenu à la fois le contrat initial et la victoire de l’arbitrage en mentant et en soudoyant des fonctionnaires et des avocats nigérians. Des accusations que cette société offshore enregistrée dans les îles Vierges réfute au moyen d’une défense qui consiste à rejeter la défaite du pays sur le président sortant Muhammadu Buhari, en fustigeant « l’incompétence institutionnelle endémique » du gouvernement nigérian.