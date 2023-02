En Guinée équatoriale, Manuela Roka Botey nommée Première ministre

« Je nomme Madame Manuela Roka Botey Première ministre du gouvernement chargée de la coordination administrative », a écrit le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo dans un décret qui fera date.

Entrée au gouvernement en août 2020 en tant que ministre déléguée à l’Éducation nationale, à l’Enseignement universitaire et aux Sports, Manuela Roka Botey est également vice-doyenne de la faculté des Lettres et des sciences sociales de l’Université nationale de Guinée équatoriale (UNGE).

Tweet de Teodorín

« Pour la première fois en Guinée équatoriale, une femme est nommée première ministre », a tweeté le vice-président et fils du chef de l’État, Teodoro Nguema Obiang Mangue, alias Teodorín. « Ceci est une preuve supplémentaire de l’engagement en faveur de l’égalité des genres […] dans le pays », s’est-il félicité.

Manuela Roka Botey remplace l’ancien Premier ministre Francisco Pascual Obama Asue qui occupait ce poste depuis près de huit ans. Les trois vice-Premiers ministres, Clemente Engonga Nguema Onguene, chargé de l’Éducation et des Sports, Ángel Mesie Mibuy, chargé des Affaires juridiques et des Relations avec le parlement, et Alfonso Nsue Mokuy, chargé des Droits de l’Homme, ont été reconduits.

(avec AFP)