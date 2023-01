En RDC, Jean-Marc Kabund-a-Kabund et l’espoir d’une libération

Jean-Marc Kabund-a-Kabund est un homme prudent. Ce vendredi 20 janvier, le détenu est en alerte alors qu’une agitation d’un genre inhabituel s’empare de Makala. La nuit est déjà tombée sur Kinshasa et un « VIP » vient d’arriver. Kabund le connaît bien : tee-shirt vert, visage en partie dissimulé par une casquette rouge, c’est Fortunat Biselele.

Celui-ci vient de passer une semaine dans les locaux de l’Agence nationale de renseignements (ANR). Après plusieurs heures au Parquet, l’ancien conseiller privé de Félix Tshisekedi a été inculpé pour « trahison, atteinte à la sûreté extérieure de l’État et propagation de fausse nouvelle ». Il y a quelques jours encore, on disait pourtant de lui qu’il comptait parmi les plus puissants du pays.

Chute brutale