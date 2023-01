Le pape François arrive à Kinshasa, première étape de sa visite africaine

Parti de Rome en début de matinée, l’avion du souverain pontife a atterri à 14h35 sur le tarmac de l’aéroport international de Kinshasa, capitale du plus grand pays catholique d’Afrique.

En milieu de matinée, des Kinois avaient commencé à se rassembler devant l’aéroport, suivis au fil des heures d’une foule de plus en plus dense et impatiente de le voir dans sa « papamobile ». « Je ne voulais pas manquer cette opportunité de le voir en face, déclare Maggie Kayembe, la trentaine. Il prêche toujours la paix où il passe, et la paix, on en a vraiment besoin. »

Pas d’étape à Goma

Initialement prévue en juillet 2022, cette visite avait été reportée en raison de l’état de santé du pape âgé de 86 ans, mais aussi en raison des risques de sécurité à Goma, dans l’est du pays. Cette étape a finalement été supprimée.

« On attend depuis un an, c’est un beau voyage, j’aurais aussi voulu aller à Goma mais à cause de la guerre je ne peux pas », a-t-il déclaré aux journalistes l’accompagnant dans l’avion.

Pour son quarantième voyage international depuis son élection en 2013, le cinquième sur le continent africain, le jésuite argentin devrait surtout appeler à faire taire les armes. La RDC est confrontée à la résurgence du groupe armé M23, qui a conquis ces derniers mois de vastes pans de territoire dans le Nord-Kivu, province congolaise frontalière du Rwanda lequel est accusé d’ingérence par Kinshasa.

Reçu par Félix Tshisekedi

Après une cérémonie d’accueil à l’aéroport, le chef de l’Église catholique va se rendre au palais de la Nation, où il doit être reçu par le président Félix Tshisekedi. Il fera ensuite un premier discours devant les autorités, le corps diplomatique et les représentants de la société civile.

Des dizaines de milliers de personnes devraient ensuite participer à une veillée de prière à l’aéroport Ndolo de Kinshasa, où elles passeront la nuit, avant une messe géante, le 1er février au matin, à laquelle plus d’un million de fidèles sont attendus.

Ces derniers jours, les préparatifs se sont accélérés dans la capitale congolaise, où banderoles et panneaux géants rivalisent de messages de bienvenue pour le premier pape à visiter la RDC depuis Jean Paul II en 1985.

Lors de sa visite dans cet immense pays où l’Église joue un rôle majeur dans la société et la politique, François rencontrera également des victimes de violences, des membres du clergé et des représentants d’œuvres caritatives. Il rejoindra Djouba, capitale du Soudan du Sud, le 3 février.

