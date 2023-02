Affaire Martinez Zogo : qui est Galax Yves Landry Etoga, chargé de l’enquête ?

L’affaire a ému au Cameroun et bien au-delà. Depuis le retentissant assassinat de Martinez Zogo, la société civile et l’opposition tout entière appellent les autorités camerounaises à faire la lumière sur les circonstances de la mort du journaliste de radio. Enlevé le 15 janvier, ce dernier a été retrouvé cinq jours plus tard sans vie, mutilé et ayant visiblement subi des actes de torture, à quinze kilomètres de Yaoundé.