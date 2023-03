L’Algérie veut relever le défi de l’essor des start-up

L’accélérateur public de start-up Algeria-Venture et le fonds international Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) ont signé, le 25 janvier à Le DG d’Algeria-Venture, Sid Ali Zerrouki, et Hubertus van der Vaart, directeur des investissements de Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) signent en présence du ministre de l’Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, une convention portant sur la création d’un fonds d’investissement appelé « Algeria Innovation Funds » d’une valeur de 80 millions de dollars. Alger, le 25 janvier. © Interfilalgérie