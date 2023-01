Comment Doumbouya a rouvert la porte à la Chine au Simandou

Après près d’un an de crise s’achemine-t-on vers l’épilogue de cette affaire à rebondissements ? La Guinée et ses partenaires dans l’exploitation du fer de Simandou veulent reprendre les travaux de construction du chemin de fer de 670 km devant relier la mine au port en eau profonde de Moribayah (préfecture de Forécariah), selon une information dévoilée par un communiqué de la présidence au retour d’une délégation guinéenne en Chine.

Date butoir le 28 février

En effet, Mamadi Doumbouya a dépêché à Pékin, du 11 au 22 janvier, une importante délégation conduite par son ministre-directeur de cabinet à la présidence, Djiba Diakité. Ce dernier était accompagné du ministre de l’Économie et des Finances, Moussa Cissé, du conseiller principal de la présidence, Bocar Baila Ly et des présidents des conseil d’administration de l’Agence nationale d’aménagement des infrastructures minières (Anaim) et