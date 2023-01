La (mauvaise) blague allemande qui froisse l’Afrique

La diplomatie internationale vole de moins en moins haut. Les politiciens spécialistes de géopolitique n’ont-ils pas mieux à faire, en ces temps troublés, que de s’écharper sur des plaisanteries vaseuses ? La dernière blague militaro-explosive du landerneau diplomatique avait tout pour rester un “private joke”, une galéjade d’initié. Mais un community manager du ministère allemand des Affaires étrangères a tenu à partager, sur Twitter, sa raillerie aux airs de clash…

Le rapprochement de deux évènements est le ressort comique du pauvre. L’auteur du tweet polémique entreprend de télescoper deux actualités : la visite du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à plusieurs pays africains et la décision allemande, annoncée le 25 janvier dernier, de livrer quatorze chars de combat Leopard 2 de type 2A6 en Ukraine. « Le ministre russe des Affaires étrangères #Lavrov est en Afrique, non pas pour voir des léopards (mot représenté par un emoji) mais pour affirmer sans ambages que les partenaires de l’#Ukraine “veulent détruire tout ce qui est russe” », tweete le ministère allemand des Affaires étrangères. Les Afrophiles s’insurgent…

The Russian Foreign Minister #Lavrov is in Africa, not to see 🐆, but to bluntly claim that #Ukraine’s partners “want to destroy everything Russian”. Here is a 🧵 with all of his “evidence”: 1/3