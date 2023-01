Parce qu’il prévoit que le paysage des PME africaines reprendra de la vigueur dans un avenir proche après avoir subi les conséquences de la pandémie et de la guerre en Ukraine, Jules Ngankam, le directeur général de l’African Guarantee Fund (AGF) prévoit d’étendre ses activités en Afrique de l’Ouest et en Afrique australe en 2023, et éventuellement en Afrique du Nord l’année suivante.

