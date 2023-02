Christian Yoka – AFD : « La Zlecaf sera un moteur essentiel de la croissance africaine »

Alors que le monde entier fait face à une crise économique sans pareille, avec « un tiers de l’économie mondiale qui sera en récession en 2023 », comme l’a souligné en janvier Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international (FMI), le continent africain, extrêmement vulnérable aux chocs exogènes, a vu sa croissance significativement ralentir.

Face aux besoins grandissants, l’AFD y maintient, voire y renforce, son engagement pour contribuer au progrès économique, social et environnemental. Comme l’a souligné Christian Yoka, directeur du département Afrique de l’AFD : « Quelle que soit la conjoncture internationale, l’Afrique reste la priorité de l’AFD. D’ailleurs, en 2023, les projets consacrés au continent représenteront plus 40 % de nos activités, avec plus de 4 milliards d’engagements. » Dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le directeur départemental du fonds fait le bilan de l’année écoulée et décrit les développements à suivre sur le continent.

Jeune Afrique : Selon les différents pronostics, l’année qui commence sera marquée par de nombreux défis économiques. Quels seront les secteurs et les pays africains prioritaires de l’AFD en 2023 ?