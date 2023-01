Le PDG de ENI, Claudio Descalzi et le patron de la NOC, Farhat Bengdara, signent un accord bilatéral en présence de la Première ministre italienne Giorgia Meloni et de son homologue libyen Abdulhamid Dabaiba à Tripoli, le 28 janvier 2023. © Mahmud Turkia / AFP

« Nous sommes ici aujourd’hui pour signer l’accord le plus important des vingt dernières années », a déclaré Claudio Descalzi, PDG d’Eni, avant une signature officielle à laquelle ont assisté la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, et son homologue libyen Abdulhamid Dabaiba, selon des images fournies par les autorités libyennes.

Il s’agit du « premier grand projet développé en Libye depuis 2000″ sur deux champs situés au large, capables de produire « dès 2026, entre 750 et 800 millions de mètres cubes de gaz par jour », a précisé dans un communiqué Eni, présente dans le pays depuis 1959.

Renforcement de Eni en Libye

Ce partenariat, qualifié d’« historique » par Claudio Descalzi, permettra « des investissements importants » dans le secteur énergétique, « la création d’emplois » en Libye et le renforcement de la position de Eni qui est déjà « le premier opérateur » avec 80% de la production de gaz libyen. Il permettra de « répondre à la majorité des besoins libyens et un tiers de la capacité sera exportée vers l’Italie ».

L’accord prévoit « l’investissement de 8 milliards (de dollars) sur une période de trois ans », un partenariat que le secteur « n’a pas connu depuis 25 ans », a renchéri Farhat Bengdara, patron de la NOC.

« Ce n’est pas un accord politique »

C’est « l’aboutissement de longues négociations » entre les deux parties, dans lesquelles « nous avons pris en compte les intérêts de l’État libyen et les intérêts stratégiques de notre partenaire », a affirmé Farhat Bengdara qui s’est félicité d’un nouveau « témoignage de la solidité » des relations entre les deux pays méditerranéens.

Farhat Bengdara a par ailleurs saisi l’occasion pour renouveler « la demande » de Tripoli aux entreprises internationales de revenir en Libye, qui compte les réserves les plus abondantes d’Afrique. La signature de l’accord italo-libyen est « une indication claire que le secteur pétrolier est sans risque » et qu’il est capable de « rivaliser avec » les pays producteurs de pétrole les plus importants au monde, a-t-il assuré.

Les deux responsables ont refusé de répondre à des questions « de nature politique », disant être « des techniciens » du secteur des hydrocarbures. « C’est un accord commercial sur lequel nous travaillons depuis dix ans, (…) ce n’est pas un accord politique », a insisté le patron d’Eni.

(Avec AFP)