Quand des jihadistes sahéliens sont dans le viseur de la justice américaine

Le 9 décembre 2022, un avion en provenance du Mali atterrit à l’aéroport John-F.-Kennedy, à New York. À son bord, un personnage dont le nom a fait frémir l’Afrique de l’Ouest pendant près d’une décennie : Fawaz Ould Ahmed, alias Ibrahim 10. Ce Mauritanien, âgé de 44 ans, était un membre influent du groupe jihadiste Al-Mourabitoun et l’homme de confiance de son fondateur, le célèbre jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar. Il avait été arrêté par les services de renseignement maliens le 21 avril 2016, à Bamako, lors d’une vague d’interpellations liées à l’enquête sur l’attentat de Grand-Bassam, un mois plus tôt.

