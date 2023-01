Visite surprise de Sergueï Lavrov en Érythrée

Il s’agit d’une visite surprise, qui ne figurait pas à l’agenda de la tournée africaine du chef de la diplomatie russe, qui s’est également rendu ces derniers jours en Afrique du Sud, en Eswatini et en Angola.

L’information a été confirmée par le gouvernement érythréen, qui a fait savoir que Sergueï Lavrov s’était notamment entretenu avec le président Issayas Afeworki, qui dirige le pays d’une main de fer depuis 1993.

« Les discussions ont porté sur la dynamique de la guerre en Ukraine et le renforcement des relations bilatérales dans les secteurs de l’énergie, des mines, des technologies de l’information, de l’éducation et de la santé », a déclaré sur Twitter le ministre érythréen de l’Information, Yemane Gebre Meskel.

