Au Maghreb, le regain de forme du blé français

La guerre en Ukraine redonne des couleurs au blé tricolore au Maghreb. « Les exportations françaises de blé tendre atteignent, en ce début d’année, 1,7 million de tonnes vers le Maroc, 1,5 million vers l’Algérie, et 900 000 tonnes en direction de l’Égypte, soit trois fois plus que l’an dernier », a souligné en début de semaine FranceAgriMer, organisme dépendant du ministère de l’Agriculture français chargé de la promotion à l’international des filières agricole et agroalimentaire.

