Au Gabon, le mariage de raison avec l’écologie pèse sur la filière bois

Un inspecteur vérifie la qualité des grumes arrivant dans la zone économique spéciale de Nkok, au Gabon, le 26 août 2022. © Arlette Bashizi/ The New York Times/ Réa

Autour de la table des négociations à Panama City, fin novembre 2022, le Gabon n’a rien pu faire. Abandonné par ses voisins d’Afrique centrale, Libreville n’a pu à lui seul empêcher l’indexation du padouk, du doussié et de l’acajou dans l’annexe 2 de la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d’extinction (Cites).

Une introduction qui contraint, de fait, l’exportation de ces essences, puisque, pour continuer à les vendre à l’international, les pays concernés sont tenus de publier un « avis de commerce non préjudiciable » dans les 90 jours qui suivent ladite décision. Le Gabon a d’ores et déjà estimé qu’il ne sera pas en mesure de le publier avant la fin de 2023. Et quand bien même le pays arriverait à respecter les délais, des quotas seront mis en place, réduisant les volumes autorisés à l’exportation.

À Lire Cameroun : la filière transformation peine à sortir du bois

« Ces bois ne sont pas en danger de disparition dans notre région », explique Arthur Chantrain, chargé d’études dans le Bassin du Congo pour le cabinet EticWood. « Il est très difficile, par exemple, de différencier à l’œil nu le padouk du Gabon de celui d’Afrique de l’Est. Mais, au lieu de former les douaniers européens aux outils qui le permettent, la communauté internationale a décidé de pénaliser les forestiers gabonais », estime de son côté Sylvie Boldrini, ESG manager à GZES, société spécialisée dans l’industrie du bois au Gabon.

Favoriser l’économie