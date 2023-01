Au Nigeria, Atiku Abubakar peut-il gagner le Nord ?

Ancien vice-président aujourd’hui candidat à l’élection présidentielle du 25 février prochain, Atiku Abubakar aborde le scrutin avec un problème de taille : il va devoir trouver une solution à la délicate équation entre Nord et Sud dans un pays où la géographie tient souvent lieu de consigne de vote.

Investi par le People’s Democratic Party (PDP), il devrait être tranquille dans le Sud, bastion historique du parti depuis le retour à la démocratie en 1999. Là où le combat sera rude, et son issue incertaine, c’est paradoxalement dans le Nord, sa région d’origine. Avec la crise au sein d’un PDP secoué par la fronde de cinq gouverneurs, dont celui de l’État de Rivers, Nyesom Wike, Atiku Abubakar sait qu’il pourrait avoir des difficultés à y faire le plein de voix.

Réelle dynamique

Le président sortant, Muhammadu Buhari,