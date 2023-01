Ousmane Sonko prend-il ses distances avec les anti-français ?

Ousmane Sonko sur France 24 et RFI ! Cela a de quoi surprendre. Le 6 janvier, le principal opposant à Macky Sall est apparu en duplex devant les caméras de la télévision publique française dans un décor chargé de symboles. Drapeau du Sénégal à droite, portrait de Thomas Sankara à gauche, il s’adresse ce jour-là aux auditeurs et aux téléspectateurs du groupe France médias monde (FMM), dont il a pourtant banni certains des journalistes de ses conférences de presse moins d’un an plus tôt.