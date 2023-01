Au Sénégal, la destitution d’Aminata Touré est-elle légale ?

Aminata Touré au siège de l’APR à Dakar, le 31 mai 2022. Aminata Toure (Senegal), ex premiere ministre du Senegal. Interview au siege de l’APR de l’actuelle tête de liste nationale de la coalition BBY pour les prochaines legislatives au Senegal. A Dakar, le 31 mai 2022. © Sylvain Cherkaoui pour JA

Une nouvelle étape de la rupture entre l’ancienne Première ministre et la majorité présidentielle vient d’être franchie. Le bureau de l’Assemblée nationale sénégalaise a statué ce mardi 24 janvier au cours d’une réunion convoquée en urgence : Aminata Touré a perdu son statut de députée, à 10 voix contre 6. Les secrétariats de son parti, l’Alliance pour la République, et de sa coalition, Benno Bokk Yakaar, ont fait parvenir une lettre au bureau de l’Assemblée pour acter sa démission et demander sa destitution, votée à main levée par les députés.