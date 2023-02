En Côte d’Ivoire, à quoi peut prétendre Simone Gbagbo ?

Certes, son visage et son nom sont loin – très loin – d’être nouveaux dans le paysage politique ivoirien. Simone Ehivet Gbagbo, 73 ans, ancienne première dame, y fait même figure de vétérane. Mais à neuf mois des élections municipales et régionales en Côte d’Ivoire, à quoi peut prétendre électoralement son tout jeune parti, fondé en août 2022 et à la tête duquel elle a été sacrée présidente sans surprise ?