Dix choses à savoir sur Nathalie Yamb, cyberactiviste anti-Macron

DIX CHOSES À SAVOIR SUR… – Quand on est suivi par des centaines de milliers de personnes, il faut parfois être là où l’on ne vous attend pas. En cette fin d’année 2022, Nathalie Yamb séjourne en Guinée-Bissau chez une relation d’Umaro Sissoco Embaló, le chef de l’État, qui, en l’apprenant, convie et reçoit la militante suisso-camerounaise. De cette audience, l’intéressée tirera évidemment une vidéo, dans laquelle elle loue la disponibilité du président à l’écouter malgré « leurs désaccords » et vante le « travail » de son hôte [en faveur du] « développement ».

À 53 ans, Nathalie Yamb est l’une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux en Afrique francophone. Près de 490 000 abonnés sur Facebook, 230 000 sur Twitter, 240 000 sur YouTube, 56 000 sur Instagram… Elle bénéficie donc d’une très large tribune (à titre de comparaison, Kemi Seba compte, lui, 1,1 million d’abonnés sur Facebook, 136 000 sur Twitter et 256 000 sur Instagram). Maîtrisant parfaitement son image, elle a pour seul fonds de commerce la politique, et plus précisément la présence de la France en Afrique.