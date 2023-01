Washington poursuit son opération séduction en Afrique

Il est toujours bon de savoir sur qui l’on peut compter – ou pas. L’ambassadrice américaine auprès des Nations unies, Linda Thomas-Greenfield, entame donc ce 25 janvier une visite sur le continent qui, jusqu’au 29 janvier, la conduira au Ghana, au Mozambique et au Kenya sachant qu’au même moment, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, achève, elle, une tournée qui l’a menée au Sénégal, en Zambie et en Afrique du Sud.

>> À lire sur The Africa Report : US envoy to the UN visits African Security Council members