La nouvelle vie de Roch Marc Christian Kaboré

Il n’était plus apparu en public depuis sa rencontre avec son tombeur, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, le 21 juin 2022. Pour son retour au palais de Kosyam, six mois après en avoir été chassé par la force, Roch Marc Christian Kaboré était apparu l’air fermé et le regard noir.

Ce 19 janvier, c’est un visage bien différent qu’a affiché l’ancien chef de l’État à l’Assemblée législative de transition (ALT). Tout sourire, il y avait été convié, avec les autres anciens présidents de l’Assemblée nationale (institution qu’il a lui-même dirigée entre 2002 et 2012), à venir échanger avec l’actuel titulaire du perchoir, Ousmane Bougouma. Parmi eux, plusieurs de ses camarades politiques, dont Alassane Bala Sakandé, titulaire du poste lorsqu’il était encore au pouvoir.