Guerre en Ukraine : un an après, quel impact économique en Afrique ?

Après s’être abstenue lors du vote de l’ONU en octobre dernier concernant l’annexion des territoires ukrainiens par la Russie, l’Afrique du Sud, grande puissance régionale du continent et membre des BRICS, a récemment accepté de prendre part à des exercices navals conjoints avec la Chine et la Russie. Une décision pas si étonnante que ça car, même un an après le début de la guerre le 24 février 2022, les pays africains qui représentent plus d’un quart des voix à l’Assemblée générale des Nations unies, peinent à se positionner ouvertement en faveur d’un camp plutôt qu’un autre. Le risque économique sous-jacent serait trop élevé alors que le continent paie déjà les pots cassés du conflit.